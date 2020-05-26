Где в Харькове не будет воды 26 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.05.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.05.20 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
влажность:
давление:
ветер: