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26.05.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 26 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.05.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков
 
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