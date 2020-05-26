26.05.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 26 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.05.20 г.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.05.20 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

