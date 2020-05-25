Где в Харькове не будет воды 25 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Победы, 76 (п. №6) до 17:00 25.05.20 г.; ул. Ахсарова, 18, ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2), 31 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №1, стояк), пр. Московский, 89 (п. №9, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 25.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 25.05.20 г.
Слободской район:
ул. Каштановая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
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