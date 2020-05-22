22.05.2020 11:01

«Харківводоканал» замінить близько трьох кілометрів мереж у Новобоварському районі

Бригади КП «Харківводоканал» продовжують заміну старих трубопроводів в місті.



://city.kharkov.ua

Зокрема, зараз роботи тривають на території дитячого садку на вул. Власенка, 9, де знаходиться трубопровід діаметром 300 мм, що забезпечує водою 20 будинків Новобаварського району.



Як повідомив заступник директора комплекса «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, при виконанні ремонтних робіт була виявлена дефектна ділянка зі сталевих труб, яку замінять на більш довговічний поліетилен. Роботи триватимуть до 30 травня.



«Основна частина трубопроводу - це труби з чавуну, які служать в рази довше, ніж сталеві, а ось сталеву ділянку змушені замінити на поліетилен, який працювати безвідмовно», - пояснив Микола Завада.



Він повідомив, що у Новобаварському районі вже замінили 700 м технічно зношених мереж, а всього планують - 2 км 700 м.



Микола Завада зазначив, що ремонтні роботи ведуться по всьому місту. Бригади працюють за заздалегідь складеним планом, згідно з графіком. Така поетапна робота дозволяє вчасно підготувати трубопроводи до опалювального сезону і забезпечити жителів міста водою. Всього у планах підприємства оновити в поточному році 24 км трубопроводів.