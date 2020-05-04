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04.05.2020  14:00   

Харьковчане на карантине начали гасить долги по коммуналке

По данным региональных статистиков уровень расчетов за март составил 102% от выставленных счетов по сравнению с 88% уровнем оплаты с начала года.


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На конец марта 2020 задолженность населения
  • по оплате за поставки тепловой энергии и горячей воды составляла 3 778,3 млн.грн,
  • за поставки и распределение природного газа - 2 580,5 млн.грн,
  • за поставки и распределение электрической энергии - 588,5 млн .грн,
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод - 572,7 млн.грн,
  • за управление многоквартирным домом - 409,5 млн.грн,
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 147,6 млн.грн.
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в марте 2020 с населением было заключено 91 договора о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 687,7 тыс.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 884,0 тыс.
Источник:   Управление статистики по Харьковской области
 Тэги:  долги, жкх, харьков, коммунальные
 
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