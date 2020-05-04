04.05.2020 10:58

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 апреля, 1, 2 и 3 мая было устранено 34 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Луи Пастера, 2, ул. Кольцевая, 31, ул. Академика Проскуры, 14, ул. Олимпийская, 23, ул. Пулковская, 8, ул. Константина Калинина (Калинина), 56, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10, пр. Гагарина, 316-г, ул. Бессарабская, 25, ул. Полярная, 11, ул. Зубарева, 31, пр. Александровский, 50, пр. Победы, 75, ул. Бородиновская, 43, ул. 12 Апреля, 24, ул. Академика Павлова, 313-б, ул. Галины Никитиной, 44, пр. Тракторостроителей, 103-г, ул. Леся Сердюка, 16, ул. Малогончаровская, 27, ул. Коксовая, 14, ул. Макеевская, 53-а, ул. Озерянская (Муранова), 61, ул. Шекспира, 1, ул. Очаковская, 68, ул. Потебни, 9, ул. Академика Павлова, 140, пр. Тракторостроителей, 103-а, ул. Жутовская, 2, ул. Баркалова (Тельмана), 12, ул. Служебная, 53, ул. Ромашкина, 8, ул. Константиновская, 2-4, ул. Софиевская, 73.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.