30.04.2020 10:56

Харьковводоканал продлил срок заключения договоров с потребителями

В связи с пандемией, срок заключения договоров между потребителями и КП «Харьковводоканал» на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения продлили еще на пять месяцев со дня окончания карантина.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом в эфире программы «Харьковские Известия» на «7 канале» рассказал заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



По словам Тараса Грущака, угроза пандемии накладывает свой отпечаток, в том числе и на жилищно-коммунальную сферу. «Поскольку в условиях карантина совладельцы многоквартирных домов не имеют возможности провести общее собрание, собрать подписи и коллективно принять решение о выборе модели организации договорных отношений, Верховная Рада внесла некоторые изменения в законодательные акты, отложив крайние сроки заключения договоров на пять месяцев со дня окончания карантина», - подчеркнул директор Департамента сбыта.

Напомним, что с 1 мая прошлого года вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которому предоставление коммунальных услуг потребителям осуществляется на договорных началах. В срок не позднее, чем 1 мая 2020 года, совладельцы многоквартирных домов, независимо от формы управления, обязаны были принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями услуг отдельно по каждой из услуг, в том числе и получение услуг по централизованному водоснабжению и услуг по централизованному водоотведению.

«Однако, позже, в течение пяти месяцев после даты завершения карантина между потребителями и КП «Харьковводоканал» должны быть заключены соответствующие договоры на оказание услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, по правилам, определенным Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», - рассказал Тарас Грущак.

Справка. С 01.05.2019 введен в действие Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 09.11.2017 №2189-VИИИ. В соответствии со ст. 12 Закона предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется на договорных началах. Договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг заключаются в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Кабинетом Министров Украины.