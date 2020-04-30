Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов
30.04.2020  08:08   

Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (стояк) до 20:00 30.04.20 г.

Новобаварский район:
ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4 до 20:00 30.04.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.04 ЖКХ Передать показания приборов учета воды можно через «Telegram» 29.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 29.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 