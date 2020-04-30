Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (стояк) до 20:00 30.04.20 г.
Новобаварский район:
ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4 до 20:00 30.04.20 г.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
влажность:
давление:
ветер: