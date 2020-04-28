28.04.2020 10:50

В Харьковгоргазе рассказали, как работают с клиентами во время карантина

С начала карантина специалисты Центров обслуживания клиентов Харьковгоргаза проконсультировали более 20 тысяч харьковчан.



//khgor.104.ua

Менеджеры центров отвечают на звонки, поступающие на телефоны контакт-центра.



Как отметили в службе, 50% обращений касается передачи показаний счетчиков природного газа и уплаты задолженности за распределение. Клиентов также интересуют регистрация в личном кабинете, наличие других способов оплаты с помощью онлайн-сервисов, и тому подобное.

С целью упрощенного доступа к онлайн-сервисам на предприятии экстренно разработали Экспресс-регистрация для личного кабинета. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по телефону (067) 01-07-104. Обязательно звоните именно с мобильного телефона. Он будет использован при создании вашего Личного кабинета. Сообщите оператору номер Вашего лицевого счета и/или ответьте на другие уточняющие вопросы. Далее Вы получите СМС, в котором указаны Ваши логин и пароль. После этого Вам нужно нажать на ссылку в СМС, нажать кнопку «Вход» на сайте и ввести логин и пароль, указанные в СМС. Вы также можете войти в Личный кабинет с компьютера. Логин и пароль - те же.

Специалисты предприятия призывают своих клиентов беречь свое здоровье и пользоваться онлайн-сервисами компании для решения газовых вопросов: