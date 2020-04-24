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24.04.2020  08:14   

Где в Харькове не будет воды 24 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 81-а, ул. Сумская, 112, ул. Старошишковская, 4 (п. №1) до 20:00 24 апреля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 20:00 24 апреля.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 17:00 24 апреля.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 24 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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