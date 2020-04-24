Где в Харькове не будет воды 24 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 81-а, ул. Сумская, 112, ул. Старошишковская, 4 (п. №1) до 20:00 24 апреля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 20:00 24 апреля.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 17:00 24 апреля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 24 апреля.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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