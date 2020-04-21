В Украине уменьшили размер субсидии

Средний размер субсидии составляет не более 1 тысячи гривен.
марте текущего года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 1 тысячу гривен.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
В марте 148,9 тысяч домохозяйств обратились за субсидией. При этом назначили ее только 85,1 тысячи домохозяйств.
"Общая сумма расходов на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла: в марте 2019 - около 6,1 млрд грн, в марте 2020 - около 3 млрд грн", - сообщили в ведомстве.
Если сравнивать размер субсидии в марте текущего года с прошлогодним показателем, то он сократился в 1,5 раза. В 2019 году ее размер составлял 1,5 тысячи гривен, а в текущем - 1 тысячу гривен.
"Согласно заявкам о потребность в средствах на выплату субсидий и льгот за март 2020 года, представленным региональными органами социальной защиты населения, в марте текущего года средний размер предоставленной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил около 1 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
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