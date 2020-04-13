13.04.2020 11:46

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10, 11 и 12 апреля было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: проезд Муромский, 5, ул. Азовская, 48, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61, ул. Дунайская, 19, пр. Победы, 72-в, ул. Победоносная, 40, ул. Деревянко, 19, ул. Метростроителей, 38, пр. Тракторостроителей, 98, пр. Гагарина, 176 (кор. №11), ул. Достоевского, 13-а, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 41, ул. Ахсарова, 13, ул. Деревянко, 4-а, пр. Жуковского, 15, ул. Валентиновская (Блюхера), 21, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 4, ул. Амосова, 11, ул. Гостинная, 34-а, пр. Гагарина, 100, ул. Житная, 38, пр. Людвига Свободы, 48-в, ул. Деревянко, 16, ул. Деревянко, 40-42.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.