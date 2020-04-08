08.04.2020 12:55

«Теплові мережі» просять харків'ян самим сформувати рахунки за березень

КП «Харківські теплові мережі» не буде розносити у будинки харків'ян роздруковані рахунки за послуги теплопостачання, спожиті у березні.



://city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, це пов'язано з карантинними заходами, введеними у місті Харкові.



«Кожен споживач має можливість сформувати рахунок за послуги з теплопостачання за березень в особистому кабінеті на сайті підприємства після оновлення даних, яке відбудеться 10-13 квітня», - повідомили в КП «ХТМ».



Крім того, дізнатися про нарахування за березень, сальдо по особовому рахунку можна за телефоном інформаційно-довідкового відділу: 341-41-40 та за телефонами інформаційних вікон районних філій:



Індустріальний - 703-32-55;

Слобідський - 050-401-38-32;

Немишлянський - 392-02-88, 050-302-64-73;

Шевченківський - 349-48-75, 050-364-58-50;

Київський - 756 -51-86, 050-364-61-93;

Московський - 341-72-25, 341-72-34, 050-364-60-78;

Новобаварський - 050-401-46-25;

Холодногірський - 050-401-38-80;

Основ'янський - 341-72-27.