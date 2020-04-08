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08.04.2020  12:55   

«Теплові мережі» просять харків'ян самим сформувати рахунки за березень

КП «Харківські теплові мережі» не буде розносити у будинки харків'ян роздруковані рахунки за послуги теплопостачання, спожиті у березні.


://city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, це пов'язано з карантинними заходами, введеними у місті Харкові.

«Кожен споживач має можливість сформувати рахунок за послуги з теплопостачання за березень в особистому кабінеті на сайті підприємства після оновлення даних, яке відбудеться 10-13 квітня», - повідомили в КП «ХТМ».

Крім того, дізнатися про нарахування за березень, сальдо по особовому рахунку можна за телефоном інформаційно-довідкового відділу: 341-41-40 та за телефонами інформаційних вікон районних філій:

Індустріальний - 703-32-55;
Слобідський - 050-401-38-32;
Немишлянський - 392-02-88, 050-302-64-73;
Шевченківський - 349-48-75, 050-364-58-50;
Київський - 756 -51-86, 050-364-61-93;
Московський - 341-72-25, 341-72-34, 050-364-60-78;
Новобаварський - 050-401-46-25;
Холодногірський - 050-401-38-80;
Основ'янський - 341-72-27.

Источник:   ХГС
 Тэги:  тармф, жкх, харьков, стоимость, газ, тепло
 
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