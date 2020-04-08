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08.04.2020  08:14   

Где в Харькове не будет воды 8 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Рудика, 1, пер. 1-й Лесопарковский, 1, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 8 апреля;
ул. Пушкинская, 26 (п. №3) до 20:00 9 апреля.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 17 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №6), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 8 апреля;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк) до 20:00 9 апреля.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 8 апреля.

Слободской район:
пр. Гагарина, 177 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 апреля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №3) до 20:00 8 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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