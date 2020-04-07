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07.04.2020  08:01   

Где в Харькове не будет воды 7 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Лесопарковая, 3-а, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 07.04.20 г.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №6) до 00:00 07.04.20 г.;
пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 07.04.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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