07.04.2020 08:01

Где в Харькове не будет воды 7 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Лесопарковая, 3-а, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 07.04.20 г.



Московский район:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.04.20 г.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №6) до 00:00 07.04.20 г.;

пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 07.04.20 г.