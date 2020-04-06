Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №6) до 20:00 6 апреля.
Московский район:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 6 апреля.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.
Слободской район:
ул. Ковтуна, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 6 апреля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 42-а (п. №1, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6), ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 6 апреля.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
влажность:
давление:
ветер: