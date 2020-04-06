06.04.2020 08:06

Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №6) до 20:00 6 апреля.



Московский район:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 6 апреля.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.



Слободской район:

ул. Ковтуна, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 6 апреля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 42-а (п. №1, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6), ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 6 апреля.