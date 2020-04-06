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06.04.2020  08:06   

Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №6) до 20:00 6 апреля.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 6 апреля.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.

Слободской район:
ул. Ковтуна, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 6 апреля.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 6 апреля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 42-а (п. №1, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6), ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 6 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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