Харьковоблэнерго предложило еще один способ передачи показания счетчика

Для передачи показаний счетчика энергетики предлагают потребителям воспользоваться услугой "Голосовое меню" колл-центра компании.
Как сообщили на предприятии, после снятия показаний абоненту следует набрать один из номеров колл-центра и выбрать в "голосовом меню" пункт "1". Передать показания счетчика в указанном пункте меню возможно тремя путями.
Нажать подпункт "1" и в тональном режиме после звукового сигнала необходимо набрать дванадцятизначний личный счет, нажать решетку (#), ввести показания счетчика и снова нажать решетку (#)
Второй способ: войти в подпункт "2" и после звукового сигнала оставить голосовое сообщение, обязательно указав дванадцятизначний лицевой счет, адрес, ФИО и показания счетчика.
Существует еще один путь для передачи показаний счетчика – нажав «ноль», соединиться с оператором.
В облэнерго напоминают: показания средства учета необходимо передавать только один раз в расчетный период, а именно: в последние два дня месяца и первые три дня месяца, следующего за отчетным.
Телефоны колл-центра АО "Харьковоблэнерго" (067) 23-40-413, (050) 05-40-413, (063) 05-40-413.
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