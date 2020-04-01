01.04.2020 11:48

Харьковоблэнерго предложило еще один способ передачи показания счетчика

Для передачи показаний счетчика энергетики предлагают потребителям воспользоваться услугой "Голосовое меню" колл-центра компании.

Как сообщили на предприятии, после снятия показаний абоненту следует набрать один из номеров колл-центра и выбрать в "голосовом меню" пункт "1". Передать показания счетчика в указанном пункте меню возможно тремя путями.



Нажать подпункт "1" и в тональном режиме после звукового сигнала необходимо набрать дванадцятизначний личный счет, нажать решетку (#), ввести показания счетчика и снова нажать решетку (#)



Второй способ: войти в подпункт "2" и после звукового сигнала оставить голосовое сообщение, обязательно указав дванадцятизначний лицевой счет, адрес, ФИО и показания счетчика.



Существует еще один путь для передачи показаний счетчика – нажав «ноль», соединиться с оператором.



В облэнерго напоминают: показания средства учета необходимо передавать только один раз в расчетный период, а именно: в последние два дня месяца и первые три дня месяца, следующего за отчетным.



Телефоны колл-центра АО "Харьковоблэнерго" (067) 23-40-413, (050) 05-40-413, (063) 05-40-413.