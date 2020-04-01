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01.04.2020  11:11   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 марта было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 118, ул. Астрономическая, 35-а, пер. 1-й Лесопарковский, 3, пр. Тракторостроителей, 124-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-в, ул. Амосова, 20, ул. Власенко, 9, пр. Гагарина, 7, ул. 23 Августа/ул. Клочковская, ул. Софиевская, 73, пр. Гагарина, 100, ул. Софиевская, 58.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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