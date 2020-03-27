Учитывая запреты на отключение потребителей от света и воды чиновники призывают к «разумному» пользованию услугами

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев призывает к сознательному потребления коммунальных услуг и уплаты онлайн.
17 марта 2020 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни». Так, согласно Закону поставки тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, а также услуга по управлению многоквартирным домом, осуществляются непрерывно; также гражданам Украины предоставляются определенные отсрочки в сроках оплаты за коммунальные услуги в период действия карантина и 30 дней после его отмены.
"Страна сегодня сталкивается с вызовами и ограничениями. Каждая отрасль экономики, каждое предприятие, каждый человек ощущает на себе, способным противостоять пандемии.
Перед Правительством стоит целый ряд первоочередных задач по противодействию распространению коронавируса; одна из них - обеспечить население бесперебойным предоставлением коммунальных услуг, необходимых для нормальной жизни и деятельности каждого человека.
С каждым днем количество людей, остается дома через карантин, растет. Поэтому коммунальные услуги и их качественное предоставление становятся все более актуальными вопросами, особенно сейчас, в режиме чрезвычайной ситуации. Сознательное отношение к потреблению коммунальных услуг должно быть усилено.
Сознание - не только в бережливости, но и в том, как мы, граждане Украины, чтобы оилптить услуги, учитывая ситуацию,
Сейчас все предприятия, организации и учреждения жилищно-коммунальной сферы работают в обычном режиме.
В то же время Алексей Чернышев призывает всех граждан быть сознательными и поддерживать друг друга в этот нелегкий период.
"Молодежь должна помогать людям более старшего возраста. Помогать и поддерживать важно словом, добрым делом, советом, а можно и научить - особенно в вопросах, касающихся цифровизации. Нам с вами может показаться, что все, к чему мы привыкли в онлайне - это легко; что платить за коммунальные услуги онлайн - это так же легко. Узнайте, это легко для ваших близких. Вдруг нет, поэтому научите своих родителей делать так же - платить онлайн. Это крайне необходимо для уменьшения рисков заражения болезнью ", - подчеркнул Алексей Чернышев.
"Обращаюсь ко всем, у кого есть близкие люди пожилого возраста. Помогите вашим родным и соседям оплатить коммунальные платежи дома онлайн. Остановите родственников и знакомых пожилых людей, следующих из домов к очередям. Нет необходимости подвергать себя опасности. Пусть остаются дома. Правительство и в дальнейшем будет делать все возможное для большей социальной поддержки населения. Паниковать не стоит. Только объединив усилия, мы выйдем из кризисной ситуации ", - отметил министр.
Согласно действующему законодательству, коммунальные услуги, по которым Минрегион обеспечивает формирование и реализацию государственной политики (поставка тепловой энергии, снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами), и услуга по управлению многоквартирным домом осуществляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ, в межотопительный период для систем отопления и ликвидации последствий аварии.
Более подробно с разъяснениями Закона Украины № 530-IX от 17 марта 2020 ознакомиться по / ссылке
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