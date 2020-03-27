27.03.2020 14:04

В Харькове изменили график вывоза мусора и занялись контейнерами

На КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» пересмотрели график работы, маршруты уборки мусора и ввели дезинфекцию контейнеров.



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Как сообщил начальник службы логистики и диспетчеризации КП «КВБО» Артем Семикопенко, это связано с тем, что много людей находится дома на карантине, мусора в городе стало больше. По его словам, мусор из центральных районов Харькова преимущественно вывозят в вечернее время, из спальных - днем. Если есть необходимость, выводятся дополнительные машины - спецтехника марки «Форд», которой обновили автопарк предприятия.



Также во время карантина по графику обеззараживают контейнеры. По словам Артема Семикопенко, на предприятии есть специализированный мусоровоз, оснащенный мойкой контейнеров. «В эту мойку добавляются специальные химические составы, которые производят дезинфекцию контейнеров. Дополнительно, для безопасности жителей, обрабатываются ручки и колеса контейнеров, контейнерные площадки», - рассказал Артем Семикопенко.



Также он отметил, что в условиях карантина организован подвоз сотрудников на работу. Персонал обеспечен антисептиками, дезинфицирующими средствами, масками, респираторами и перчатками.