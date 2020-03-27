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27.03.2020  11:27   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 85, ул. Снежковская, 3-5, ул. Борьбы, 8, ул. Боровая, 57/7, ул Семена Кузнеца (Ревкомовская), 36.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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