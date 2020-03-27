Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 85, ул. Снежковская, 3-5, ул. Борьбы, 8, ул. Боровая, 57/7, ул Семена Кузнеца (Ревкомовская), 36.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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