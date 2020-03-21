21.03.2020 09:55

Где в Харькове не будет воды 21 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Астрономическая, 35-и (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 241 (п. №2) до 20:00 22.03.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 21.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 8/2 (п. №2), ул. Маршала Рыбалко, 4/2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.03.20 г.

Основянский район:

ул. Чугуевская, 33 (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 143 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 21.03.20 г.; ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.03.20 г.