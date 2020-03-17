17.03.2020 17:25

У Харкові готуються до ремонту житлового фонду

Понад 250 тис. кв. м покрівель було відремонтовано в Харкові торік, у 2020 році комунальники планують не зменшувати темпи і відремонтувати не менше.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 17 березня, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.



За його словами, в поточному році на ремонт житлового фонду Харкова передбачено понад 700 млн грн, в тому числі 270 млн грн - на поточний ремонт, ще понад 430 млн грн - на капітальний.



«Зараз ми складаємо список адрес для робіт, проте не всі об'єкти ще обстежені і прораховані обсяги робіт. Після підрахунку буде зрозуміло, скільки покрівель зможемо відремонтувати до кінця року, але ми плануємо залишити приблизно таку ж кількість, як і торік», - зазначив Роман Нехорошков. При цьому він повідомив, що під час ремонту покрівель застосовуватимуться нові технології, зокрема, двокомпонентний полімерний матеріал - полісечовина.



При цьому директор департаменту зазначив, що корективи в графік ремонтних робіт можуть внести карантинні заходи, що проводяться в місті, в зв'язку з чим виконання ремонтних робіт може не укластися в заплановані терміни. «Сьогодні підрядники піднімають питання про те, що велика кількість робочих живе у передмісті Харкова, і в зв'язку з введенням карантину і обмеженням роботи громадського та приміського транспорту незрозуміло, як вони будуть діставатися до роботи. Тому є побоювання щодо робочих, які будуть задіяні в ремонтах», - зазначив директор департаменту.



Він також повідомив, що дефіциту будматеріалів або проблем з їх закупівлею поки немає. Місто готується до ремонтному сезону в колишньому режимі, решта залежатиме від епідситуації в країні.