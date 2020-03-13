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13.03.2020  18:19   

В Індустріальному районі відзначили День працівників комунального господарства

Захід з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення пройшов сьогодні, 13 березня, в Індустріальному районі.


//city.kharkov.ua
Голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна привітала представників господарської сфери з професійним святом.
 
«Ви - сильні і відповідальні люди, які не бояться відповідальності, трудоголіки, які працюють днями і ночами, щоб створити для нас комфортні умови життя. Бажаю вам величезного терпіння, удачі і здоров'я. Нехай рідні завжди підтримують та допомагають. Багато людей бачать, яку серйозну роботу ви виконуєте, а тому цінують все, що ви для них робите. Ви заслуговуєте тільки слів подяки. Нехай негаразди обходять вас стороною і завжди супроводжує удача», - сказала Ольга Вельможна. 
 
Кращим працівникам району вручили грамоти та подяки голови районної адіністрації і подарунки від депутатів.
 
Для присутніх виступили лауреат всеукраїнських конкурсів Валерій Тігієв, фіналістка телевізійних проєктів «Голос країни» та «Битва хорів» Дар'я Телитченко та співак та композитор Олександр Кварта.
 
 
 
 
Тэги:  коммунальщики, поздравление, харьков, жкх
 
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