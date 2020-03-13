Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 марта было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Шевченко, 40, ул. Шишковская, 14, ул. Ново-Веринская (Лазо), 14, пр. Тракторостроителей, 128-в, ул. Краснодарская, 177-а, пер. Джутовый, 50, ул. Грековская, 106-а, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 9, пр. Людвига Свободы, 42-б, ул. Новгородская, 20, пер. Балакирева, 16-а, ул. Отакара Яроша, 3-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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