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13.03.2020  11:09   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 марта было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Шевченко, 40, ул. Шишковская, 14, ул. Ново-Веринская (Лазо), 14, пр. Тракторостроителей, 128-в, ул. Краснодарская, 177-а, пер. Джутовый, 50, ул. Грековская, 106-а, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 9, пр. Людвига Свободы, 42-б, ул. Новгородская, 20, пер. Балакирева, 16-а, ул. Отакара Яроша, 3-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, порыв, харьковводоканал
 
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