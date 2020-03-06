06.03.2020 15:32

У Харкові системи погодного регулювання встановлять ще у 600 будинках

Автоматику погодного регулювання планують встановити у 678 будинках до кінця 2020 року.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 5 березня, під час коментаря журналістам про перехід на новий графік тепла повідомив заступник головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євген Зінченко.

За його словам, система вже працює на 867 будинках. Це дозволяє не знижувати витрату теплоносія вручну на будинках старої забудови - в центрі, Індустріальному районі, на старій Салтівці та ін., які підключені до магістральних камер, а не до центральних теплових пунктів.

«Автоматика погодного регулювання встановлюється на індивідуальних теплових пунктах. Зараз цю роботу активно ведемо у співпраці зі Світовим банком. Готуємо для вводу в експлуатацію АПГ, яка не потребує, щоб персонал виїзджав і вручну виконував операції з відключення та включення тепла», - пояснив Євген Зінченко.

Він зазначив, що завдяки переходу на графік регулювання тепла зі вчорашнього дня вдалося знизити кількість спожитого газу та заощадити близько 200 тис. кВт електроенергії.

Нагадаємо, що в зв'язку з потеплінням вчора на КП «Харківські теплові мережі» перейшли на графік групового регулювання тепла. Тривалість відключення тепла залежить від середньодобової температури зовнішнього повітря. При 11 градусів тепла у будинках, які підключені до центральних теплових пунктів, на 12 годин опалення включають, на 12 годин – відключають. У старій забудові, яка підключена до магістральних камер, бригади вручну знижують витрату теплоносія за зверненнями мешканців. У разі зниження температури період відключення будуть зменшувати. Припинити опалювальний сезон неможливо, тому що повторно запустити систему складно і потрібно тримати певну температуру для підігріву гарячої води (щоб зігріти горячу воду до 55 градусів, температура теплоносія має бути мінімум 65 градусів). А у Харкові, за прогнозами синоптиків, у третій декаді березня очікується похолодання.



Зазначимо, що у зв'язку з прийнятими заходами харків'яни будуть менше платити за тепло. Також знизяться суми нарахувань за послуги підприємства за лютий. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті КП «Харківські теплові мережі».



Звернення щодо теплопостачання та горячого водопостачання приймаються на підприємстві та в інформаційно-диспечерській службі «15-62».