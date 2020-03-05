05.03.2020 14:49

«Харківські тепломережі» ввели новий графік подачі тепла

КП «Харківські теплові мережі» перейшло на особливий графік регулювання тепла.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 5 березня, заступник головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євген Зінченко, середньодобова температура зовнішнього повітря в Харкові зараз становить 11-12 градусів тепла і більше. Згідно з нормативними документами, опалювальний сезон припиняється, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці - 8 градусів тепла, але до кінця опалювального сезону ще мінімум місяць, і погода може змінитися. Тому, щоб заощадити ресурси і уникнути перегріву будівель, на підприємстві перейшли на графік групового регулювання тепла.

«Тривалість відключення тепла залежить від середньодобової температури зовнішнього повітря. При 11 градусів тепла тривалість відключення складе 12 годин, тобто на 12 годин опалення відключаємо, на 12 - подаємо. Це дозволить утримувати нормальну температуру всередині приміщень, не вихолоджувати будинки, і людям буде комфортно. Якщо цього не робити, в будинках буде 28 градусів і більше», - зазначив Євген Зінченко.

За його словами, сьогодні перший день переходу на новий графік, і на підприємстві відстежують особливості різних об'єктів. Наприклад, за зверненням жителів околиць міста подачу тепла припинятимуть вдень ​​і включатимуть вночі, тому що там традиційно вітряно.

Графік групового регулювання застосовують у будинках, які підключені до центральних теплових пунктів. Заступник головного інженера повідомив, що також є багато будинків старої забудови - в центрі, Індустріальному районі, на старій Салтівці, які підключені до магістральних камер. Там бригади вручну знижують витрату теплоносія.

«Потрібно багато персоналу, тому що потрібно це робити двічі на день. Знижуємо тиск на теплоджерелах, але цього часто недостатньо, і де надходять звернення людей, що спекотно, виїжджає бригада і вручну знижує витрату теплоносія, щоб температура всередині була макисмально близькою до санітарних норм - 18-20 градусів», - повідомив заступник головного інженера.

За його словами, у зв'язку з вжитими заходами харків'яни будуть менше платити за тепло. Мешканці будинків, де встановлені лічильники, побачать фактичний обсяг споживання ресурсів, інші - можуть відштовхуватися від коефіцієнта температури зовнішнього повітря.

«Є спеціальна методика розрахунку, де основний критерій, за яким розраховується тепло, - показник температури зовнішнього повітря, і цей коефіцієнт знижуватиметься», - пояснив заступник головного інженера.

Він зазначив, що установи соціальної сфери (школи, лікарні тощо) самі регулюють подачу теплоносія.

Євген Зінченко пояснив, що якщо зараз припинити опалювальний сезон, то в разі похолодань знову подати теплоносій буде важко.

«Повторно систему запустити дуже складно, будуть несправності у системах, які потрібно буде усувати. Невелике зниження температури очікується через 10 днів, похолодання - в третій декаді березня. Тоді зменшимо інтервал подачі тепла і перейдемо на три черги по 8 годин», - розповів Євген Зінченко.

Зазначимо, що звернення з приводу теплопостачання приймаються на підприємстві та в інформаційно-диспечерській службі «15-62».