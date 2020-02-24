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24.02.2020  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21, 22 и 23 февраля было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Роменская, 8, ул. Академическая, 1, въезд Белостокский, 2, ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-д, Салтовское шоссе, 106-б, пер. Троицкий (Ивана Дубового), 10, пер. Ващенковский, 18-а, пр. Петра Григоренко, 39, ул. Гвардейцев Широнинцев, 116, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б, ул. Оренбургская, 9, ул. Старопрудная, 14, пр. Победы, 67, ул. Архитекторов, 40, пр. Тракторостроителей, 124, ул. Загородняя, 74, въезд Плодовый, 2, пер. 1-й Радиотехнический, 16, пр. Победы, 48-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, порыв, харьковводоканал
 
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