Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.20 г.
Московский район:
ул. Ивана Камышева, 3, 5, пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 37, 39, ул. Ньютона, 115/1 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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