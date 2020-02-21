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21.02.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Московский район:
ул. Ивана Камышева, 3, 5, пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 37, 39, ул. Ньютона, 115/1 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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