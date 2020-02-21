21.02.2020 08:04

Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.20 г.



Московский район:

ул. Ивана Камышева, 3, 5, пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 37, 39, ул. Ньютона, 115/1 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.20 г.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.