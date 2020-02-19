На Зерновой ремонтируют канализационный коллектор

По улице Зерновой специалистами КП «Харьковводоканал» ведутся аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.
В результате длительной эксплуатации и газовой коррозии произошло разрушение железобетонного коллектора диаметром 1500 мм, который принимает стоки микрокрорайона Новые Дома, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации канализационного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоотведение» Виктор Булгаков.
В настоящее время на месте повреждения работают бригады предприятия.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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