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19.02.2020  10:47   

На Зерновой ремонтируют канализационный коллектор

По улице Зерновой специалистами КП «Харьковводоканал» ведутся аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.


//vodokanal.kharkov.ua

В результате длительной эксплуатации и газовой коррозии произошло разрушение железобетонного коллектора диаметром 1500 мм, который принимает стоки микрокрорайона Новые Дома, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации канализационного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоотведение» Виктор Булгаков.

В настоящее время на месте повреждения работают бригады предприятия.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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