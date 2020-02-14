14.02.2020 13:04

Харьковчанам снова будет приходить одна платежка за газ

Счета за поставку и распределение газа выставлять на одном листе для удобства потребителей, решили в Кабминистров.



// РБК-Украина

Облгазы будут выставлять плату за поставку и распределение газа в одной платежке. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Отдельные счета украинцы начали получать с 1 января.



«Когда мы говорим об одной платежке, мы говорим об удобстве для потребителя. Мы также сейчас общаемся с компаниями и договорились, чтобы для удобства потребителей фактически они получили эти две платежки на одном листе», – прокомментировал председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк



Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению топлива в феврале 2020 года. В то же время НКРЕКП не планирует отменять плату за распределение газа для тех домов, которые подключены к сетям, но не являются потребителями. Уже одобрен проект решения, которым изменен механизм определения платы за услуги распределения природного газа для бытовых потребителей, которые являются новыми или которые в течение прошлого газового года не пользовались услугой.



Среднее значение платы за распределение природного газа по Украине для указанных бытовых потребителей составит:



– 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи;



– 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи;



– 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, который использует природный газ комплексно, в том числе для отопления.



Принять данное решение планируют в кратчайшие сроки. Чиновники отмечают, что это позволит уменьшить финансовую нагрузку на новых бытовых потребителей и бытовых потребителей, которые не совершали потребления природного газа в прошлом газовом году.