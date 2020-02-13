Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 155, ул. Алчевских (Артема), 9/11, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106, ул. Свинаренко/ул. Константина Калинина (Калинина), ул. Ньютона, 115/1, ул. Алексеевская, 28, ул. Клочковская, 197-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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