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13.02.2020  11:27   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 155, ул. Алчевских (Артема), 9/11, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106, ул. Свинаренко/ул. Константина Калинина (Калинина), ул. Ньютона, 115/1, ул. Алексеевская, 28, ул. Клочковская, 197-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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