13.02.2020 11:27

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 155, ул. Алчевских (Артема), 9/11, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106, ул. Свинаренко/ул. Константина Калинина (Калинина), ул. Ньютона, 115/1, ул. Алексеевская, 28, ул. Клочковская, 197-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.