Харьковские колонии и СИЗО подверглись тщательной проверке ведущими силовиками страны (ФОТО)

Особое внимание заместителя Министра юстиции было уделено Алексеевской колонии, где недавно проходили массовые возмущения заключенных - по результатам проверки ожидаются оргвыводы.
11 февраля 2020 в Харьков с рабочим визитом прибыл заместитель Министра юстиции Виталий Василик .
В сопровождении начальника Северо-Восточного межрегионального управления полковника внутренней службы Георгия Романова Виталий Валентинович посетил государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор», где осмотрел складские помещения, банно-прачечный комплекс, пищеблок и работу группы быстрого реагирования.
Заместитель Министра посетил и в государственное учреждение «Алексеевская исправительная колония (№25)», где осмотрел производственную зону, комнаты длительных свиданий, магазин для осужденных, медицинскую часть, отделение социально-психологической службы и спортивный зал. Также Виталий Василик пообщался с осужденными.
«Эта колония наполнена, здесь работает производство по всем формальным и статистических показателях у руководства Министерства юстиции нет вопросов, - отметил Виталий Валентинович. - Есть вопросов много в Уполномоченного по правам человека, правозащитников относительно методов и условий работы. Сейчас я не вижу оснований для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения, но мы знаем, что в правоохранительных органах есть соответствующие уголовные производства и ждем их результатов ».
Виталий Василик также посетил объект незавершенного строительства 70-квартирного жилого комплекса, расположенного в с. Подворки Дергачевского района, где провел встречу с инвестором, и Георгиевского-Петропавловский храм, расположенный на территории законсервированной государственного учреждения «Куряжская воспитательная колония имени А.С.Макаренко».
Также заместитель Министра юстиции посетил государственное учреждение «Темновская исправительная колония (№100)", где осмотрел общежития для осужденных, многоместное помещение для содержания мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, промышленную зону и пообщался с осужденными.
На служебном совещании, которое прошло в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, были подведены итоги визита, обсуждены проблемные вопросы и намечены перспективные планы работы. Особое внимание Виталий Василик уделил потребностям службы и вопросам финансирования.
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