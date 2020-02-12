12.02.2020 16:01

Харківводоканал переуклав понад 51 тисячу договорів з абонентами

Договори з КП «Харківводоканал» на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення переуклали понад 51 тис. абонентів підприємства.



// city.kharkov.ua

Про це повідомив заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак. Він нагадав, що харків'янам необхідно укласти договори на надання послуг до 1 травня.

«Цього вимагає Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Ми укладаємо з абонентами типові договори, затверджені постановою Кабінету Міністрів України. Для абонентів, які проживають у багатоповерхових житлових будинках, законодавством передбачено два види договорів: з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж і без обслуговування. Право вибору - за абонентом. Звертаю увагу харків'ян, що, згідно з новим законодавством, якщо договір не буде переукладений до 1 травня поточного року, то автоматично починає діяти індивідуальний договір - без обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Після цього проведення усіх ремонтних робіт на внутрішньобудинкових мережах стане відповідальністю мешканців, а не підприємства», - зазначив Тарас Грущак.



У КП «Харківводоканал» нагадали, що в залежності від статусу абонентів передбачено п'ять різних видів типових договорів. Приклади договорів розміщені на офіційному сайті підприємства. Договори укладаються безкоштовно у сервісних центрах з обслуговування споживачів (адреси і телефони вказані у квитанціях) або на місцях роботи виїзних кас підприємства. Щоб переукласти договір, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і технічний паспорт. Оформлення документів займає не більше 10 хвилин.