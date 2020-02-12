12.02.2020 12:16

У житлових будинках Харкова встановлюють теплові пункти

П'ять індивідуальних теплових пунктів в рамках Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр. встановили в будинках міста в 2019 році.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 лютого, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міськради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.

Він нагадав, що, згідно з програмою, 30% вартості робіт, спрямованих на енергозбереження будинку, оплачують мешканці, а 70% - фінансується з міського бюджету. Програма діє для будинків комунальної форми власності.

За словами директора департаменту, торік програмою «30/70» скористалися мешканці чотирьох будинків. Зокрема, два з п'яти ІТП були встановлені в будинку по вул. Полтавський Шлях, 155. Також в рамках програми в деяких будинках в під'їздах були замінені вікна.

«Жителі цих будинків вже відчули суттєву економію в оплаті за послуги теплопостачання - від 20 до 40%. За нашими розрахунками, якраз частка співфінансування мешканців, яка склала 30% вартості робіт, може себе окупити вже за один опалювальний сезон», - підкреслив Роман Нехорошков.

Він додав, що технічні характеристики теплового пункту розраховуються індивідуально для кожного будинка. «В залежності від обсягу будівлі проводяться технічні розрахунки і встановлюється необхідна кількість насосного обладнання для кожного конкретного будинку. Насоси більш рівномірно розподіляють теплоносій по всіх споживачах, тобто немає такого, що якісь квартири перегріті, а якісь холодні», - підкреслив директор департаменту.

Він також зазначив, що в рамках програми за підтримки міста можна не тільки встановити ІТП, а й замінити на енергозберігаючі вікна, двері, світильники в під'їзді, а також утеплити трубопроводи.

Усі бажаючі скористатися програмою повинні звертатися у Департамент житлового господарства максимум до кінця літа, щоб встигнути до початку нового опалювального сезону провести всі необхідні ремонтні роботи.

З більш детальною інформацією про програму можна ознайомитися тут.