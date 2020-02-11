Где в Харькове не будет воды 11 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Девичья (Демченко), 2 - 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 5, ул. Потебни, 1, 2, 4, 5, 6, 8, ул. Садовая (Чубаря), 2, 6, ул. Маршала Бажанова, 12, ул. Мироносицкая, 61, 64 - 67, 68, 69, 70, 72 - 79, 80, 81-а, 81/85, 82, 87, ул. Костомаровская, 3 ул. Героев Труда, 4-в (п. №1, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк)до 20:00 10.02.20 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. Штурмовая, 34 (п. №1), ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 10.02.20 г.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
давление:
ветер: