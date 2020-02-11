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11.02.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 11 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Девичья (Демченко), 2 - 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 5, ул. Потебни, 1, 2, 4, 5, 6, 8, ул. Садовая (Чубаря), 2, 6, ул. Маршала Бажанова, 12, ул. Мироносицкая, 61, 64 - 67, 68, 69, 70, 72 - 79, 80, 81-а, 81/85, 82, 87, ул. Костомаровская, 3 ул. Героев Труда, 4-в (п. №1, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк)до 20:00 10.02.20 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Штурмовая, 34 (п. №1), ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 10.02.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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