10.02.2020 08:04

Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Немышлянский район:

ул. Моторная (ч/с) до 20:00 10 февраля



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10 февраля; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк) до 20:00 10 февраля



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №8, стояк) до 18:00 10 февраля; пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 10 февраля



Новобаварский район:

ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10 февраля



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10 февраля



Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №7, стояк) до 20:00 10 февраля



Шевченковский район:

ул. Джанкойская (ч/с), ул. Котельниковская (ч/с) до 20:00 10 февраля