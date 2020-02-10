Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Моторная (ч/с) до 20:00 10 февраля
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10 февраля; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк) до 20:00 10 февраля
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №8, стояк) до 18:00 10 февраля; пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 10 февраля
Новобаварский район:
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 10 февраля
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10 февраля
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №7, стояк) до 20:00 10 февраля
Шевченковский район:
ул. Джанкойская (ч/с), ул. Котельниковская (ч/с) до 20:00 10 февраля
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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