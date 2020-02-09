Где в Харькове не будет воды 9 февраля

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 74-б,г, 78-в до 20:00 09.02.20 г.
А также:
Киевский район:
пр. Московский, 27 (п. №11) до 20:00 09.02.20 г.; ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк) до 20:00 10.02.20 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 10.02.20 г.
Слободской район:
пер. Зерновой, 5 (стояк) до 20:00 09.02.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажность:
давление:
ветер: