09.02.2020 09:23

Где в Харькове не будет воды 9 февраля

В части домов города временно прекращено водоснабжение



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 74-б,г, 78-в до 20:00 09.02.20 г.

А также:

Киевский район:

пр. Московский, 27 (п. №11) до 20:00 09.02.20 г.; ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Слободской район:

пер. Зерновой, 5 (стояк) до 20:00 09.02.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.