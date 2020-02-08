Где в Харькове не будет воды 8 февраля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова), 59-б, 65, 68, 76 до 12:00 08.02.20 г., ул. Холодногорская, 7 (п. №3) до 20:00 08.02.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 09.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 08.02.20 г.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: