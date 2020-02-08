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08.02.2020  09:19   

Где в Харькове не будет воды 8 февраля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова), 59-б, 65, 68, 76 до 12:00 08.02.20 г., ул. Холодногорская, 7 (п. №3) до 20:00 08.02.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 09.02.20 г.

Шевченковский район:
ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 08.02.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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