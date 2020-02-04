Как коммунальщики ликвидируют порывы

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 4 февраля Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 4 февраля Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.