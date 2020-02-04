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04.02.2020  11:19   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 февраля было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua
Работы были выполнены по следующим адресам: Григоровское шоссе (Комсомольское), 51, ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-б, ул. Костромская, 5, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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