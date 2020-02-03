03.02.2020 11:25

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 января, 1 и 2 февраля было устранено 27 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Академическая, 1, проезд 3-й Петренковский, 27, пос. Песочин (ул. Надежды, 4), пр. Гагарина, 54, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4/1, ул. Тобольская, 12, ул. Ахсарова, 1-в, пос. Песочин (ул. Надежды, 21), пр. Гагарина/Мерефянское шоссе, ул. Ахсарова, 25, ул. Шекспира, 12-а, ул. Звездная, 52, ул. Дмитриевская, 20, ул. Круговая, 12, пр. Героев Сталинграда, 5/1, пер. 1-й Таганский, 3, пр. Победы, 70, ул. Рогатинская Левада, 4, пр. Победы, 79, ул. Районная (возле депо метрополитена), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а, проезд Стадионный, 4/4, ул. Власенко, 9, ул. Бакинская, 110, Мерефянское шоссе, 4, пр. Героев Сталинграда, 6/25, ул. Ахсарова, 13-а/1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.