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03.02.2020  08:01   

Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.

Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (стояк), ул. Потебни, 1 (п. №1), ул. Пушкинская, 40 (п. №1) до 20:00 3 февраля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 33-е (стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (стояк) до 20:00 3 февраля.

Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк), 11 к.6 (стояк) до 20:00 3 февраля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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