Где в Харькове не будет воды 3 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (стояк), ул. Потебни, 1 (п. №1), ул. Пушкинская, 40 (п. №1) до 20:00 3 февраля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 33-е (стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (стояк) до 20:00 3 февраля.
Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк), 11 к.6 (стояк) до 20:00 3 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 3 февраля.
Не задевайте чужих чувств – это может окончиться плачевно. Зато день подогревает амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов и в карьере, и в любви.
Самый лютый месяц зимы встретит нас дождем и по-весеннему теплой погодой.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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