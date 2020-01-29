29.01.2020 17:15

В старом центре Харькова не будет воды: список адресов

На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Шота Руставели проведут ремонтные работы на водоводе.



//vodokanal.kharkov.ua

В четверг, 30 января, с 9:00 до 21:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского и Московского района.

Отключение связано с проведением КП «Харьковводоканал» ремонтных работ на водоводе D=600 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Шота Руставели.

Воды не будет в домах, расположенных по адресам:

Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 3-32, пл. Защитников Украины, 1-19, ул. Никитина, 3-13, ул. Военная, 1-39, пр. Московский, 14-90.

Московский район:

ул. Фейербаха, 1-14, пер. Фейербаха, 1-7, ул. Чигирина, 1-15, наб. Харьковская, 2-8, пр. Московский, 31-43, пер. Почтовый, 1-9, ул. Примеровская, 1-28.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.