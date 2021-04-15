15.04.2021 12:01

Педагоги, привлеченные к проведению ВНО, смогут вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь

Педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами по иммунизации.

Об этом сообщают в Коммуникационном центре вакцинации от COVID-19 при Центре общественного здоровья Украины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что проведение ВНО является очень важным процессом.

«Ковид – ковидом, но жизнь продолжается. Нам надо проводить ВНО, чтобы наши дети заканчивали школы, поступали в университеты, реализовывали свои мечты. Соответственно, наша обязанность - защитить тех, кто вовлечен в проведение оценивания, поэтому призываем педагогов вакцинироваться и быть в безопасности», – сказал Максим Степанов.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подчеркнул, что вакцинация будет проходить добровольно.

«Проведение внешнего независимого оценивания с соблюдением мер безопасности является важным и необходимым этапом для начала вступительной кампании 2021 года. Благодарю своих коллег из Министерства здравоохранения за то, что поддержали позицию относительно первоочередной вакцинации педагогов и работников, привлеченных к проведению ВНО. Наша основная задача – организация безопасных условий для прохождения тестирования», – отметил Сергей Шкарлет.

Педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами по иммунизации. За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации. Работники образования, вовлеченные в ВНО и которые хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования областных государственных администраций. После этого будут обобщены списки и переданы к региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования.

Через 28 дней после введения первой дозы работников сферы образования, имеющих желание прививаться, вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

Напомним, кроме работников, привлеченных к ВНО, первой партией вакцины CoronaVac будут прививать маломобильные группы населения и тех, кто за ними ухаживает, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, и сотрудников патрульной полиции и Государственной миграционной службы.