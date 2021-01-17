17.01.2021 12:24

Отдельное внимание каждому ребенку. Инклюзивное образование в дошкольных учреждениях Харькова

В Харькове в детсадах работают группы для детей, которые нуждаются или в особой образовательной программе, или в реабилитации из-за проблем со здоровьем. Наши корреспонденты побывали в одном из таких детсадов комбинированного типа и увидели воочию созданные там условия.

Комфортно в окружении сверстников. По такому принципу не первый год в Харькове работает детский сад №366, что в Московском районе. Это заведение комбинированного типа. Здесь 10 групп, которые посещают как обычные дети, так и особенные.

Елена Мишнева заведующий детского сада №366

В нашем заведении функционирует 4 группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В них воспитывается 67 детей. В учреждении работают специалисты, которые помогают детям быть здоровыми. Очень приятно, когда приходишь на работу и видишь такие волшебные улыбки наших малышей - это свидетельствует о том, что мы работаем не зря.

Детям его процедуры очень нравятся, так как они улучшают все процессы, происходящие в организме ребенка, делится массажист-реабилитол Валерий Миргородский.

Валерий Миргородский массажист-реабилитолог

Я веду детей 3 года. Получаю их в zсельное группе и уходят они отсюда "выпускничкамы". У подавляющего большинства все дефекты и проблемы, о них просто забывают и ребёнок, и родители. Выравниваются и ножки, становятся нормальными углы суставов, которые были до этого ненормальные. Во время процедур мы проводим упражнения как активные так и пассивные. Дети подкачивают пресс, выполняют различные упражнения, направленные на укрепление непосредственно нижних конечностей. Есть дети, которые начинают качать пресс 70-90 раз, больше чем взрослые.

Не меньшее удовольствие от занятий в "сухом" бассейне получает и вот эта группа особых детей в красных "купальниках". А вот эти малыши из группы старшего возраста, умело выполняют упражнения и улучшают свое здоровье на тренажерах.

А это уже упражнения не физические, а логопедические. И такие специалисты также работают в дошкольном учреждении с особыми детьми. Среди специалистов в детском саду также и психологи.

Карина Мурзина практический психолог

В данном случае, это дети старшей возрастной группы, 5-6 лет, и мы занимаемся развитием познавательных процессов, необходимых для успешного дальнейшего обучения в школе. Т.е. это развитие познавательных процессов, мышления, памяти, внимания, воображения и моторики.

Харьков инклюзивное образование в дошкольных учреждениях города начал внедряться одним из первых в Украине, говорят в Департаменте образования горсовета. Работает все по принципу - каждому ребенку особое внимание в зависимости от его проблем. Малышей делят на две категории: тех, кому необходима особая образовательная помощь, таких воспитывают в 24-х учреждениях дошкольного образования. И тех детей, которые имеют проблемы со здоровьем.

Валерий Шепель начальник отдела общего среднего образования Департамента образования

Есть дети, которые нуждаются в дополнительной реабилитации, которые учатся в специальных группах и санаторных группах. Таких детей по городу насчитывается около 4 000. Работа в этом направлении ведется достаточно давно и системно. Есть ребенок, есть родители, они обращаются в Управление образования, в учреждения образования. Их зачисляют в определенный заведение дошкольного образования и в этом учебном заведении уже создаются в соответствующие условия.