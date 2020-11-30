30.11.2020 13:02

ВИДЕО: В школах Харькова диетическим питанием обеспечены 5 тысяч учеников (ХИ)

Ежедневно около 5 тыс. детей из 127 тыс. школьников Харькова получают диетическое питание.



// city.kharkov.ua

Для детей, которые по медицинским показаниям нуждаются в диетическом питании, КП «Комбинат детского питания» разрабатывает специальное диетическое меню. Как рассказала технолог предприятия Ирина Гонтаренко, меню включает блюда из всех видов продуктов - мяса, рыбы, каш, овощей и фруктов.

«Для приготовления диетических блюд используется специальная тепловая обработка - их готовят на пару, отваривают, тушат или запекают», - рассказала Ирина Гонтаренко.



Например, в Харьковском физико-математическом лицее №27 обучается более 600 детей, из которых около 70, примерно по 5-6 учеников в классе, питаются по специальному меню. В диетическое меню, в частности, могут входить овощной суп, морковный салат, отварное куриное филе, картофельное пюре, компот из сухофруктов и запеченное яблоко.



По словам главного специалиста Департамента образования Натальи Воробьевой, для организации диетического питания родителям необходимо лишь обратиться в администрацию учебного заведения и написать соответствующее заявление.



«Диетическое питание организовано для всех детей, которые нуждаются или хотят употреблять диетическую пищу, в том числе и для 1-4 классов учебных заведений города. Напомню, что ученики начальной школы получают завтраки бесплатно, за счет средств городского бюджета», - сообщила Наталья Воробьева.



Отметим, что школьные столовые Харькова работают с соблюдением всех санитарных норм, утвержденных Кабинетом Министров Украины на время пандемии. Во избежание скоплений в столовых введен особый график питания, помещения пищеблока и обеденный зал регулярно обрабатываются, состояние здоровья персонала и качество питания контролируются медработниками учебных заведений.