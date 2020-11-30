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30.11.2020  13:02   

ВИДЕО: В школах Харькова диетическим питанием обеспечены 5 тысяч учеников (ХИ)

Ежедневно около 5 тыс. детей из 127 тыс. школьников Харькова получают диетическое питание.


// city.kharkov.ua

Для детей, которые по медицинским показаниям нуждаются в диетическом питании, КП «Комбинат детского питания» разрабатывает специальное диетическое меню. Как рассказала технолог предприятия Ирина Гонтаренко, меню включает блюда из всех видов продуктов - мяса, рыбы, каш, овощей и фруктов.

«Для приготовления диетических блюд используется специальная тепловая обработка - их готовят на пару, отваривают, тушат или запекают», - рассказала Ирина Гонтаренко.
 
Например, в Харьковском физико-математическом лицее №27 обучается более 600 детей, из которых около 70, примерно по 5-6 учеников в классе, питаются по специальному меню. В диетическое меню, в частности, могут входить овощной суп, морковный салат, отварное куриное филе, картофельное пюре, компот из сухофруктов и запеченное яблоко.
 
По словам главного специалиста Департамента образования Натальи Воробьевой, для организации диетического питания родителям необходимо лишь обратиться в администрацию учебного заведения и написать соответствующее заявление.
 
«Диетическое питание организовано для всех детей, которые нуждаются или хотят употреблять диетическую пищу, в том числе и для 1-4 классов учебных заведений города. Напомню, что ученики начальной школы получают завтраки бесплатно, за счет средств городского бюджета», - сообщила Наталья Воробьева.
 
Отметим, что школьные столовые Харькова работают с соблюдением всех санитарных норм, утвержденных Кабинетом Министров Украины на время пандемии. Во избежание скоплений в столовых введен особый график питания, помещения пищеблока и обеденный зал регулярно обрабатываются, состояние здоровья персонала и качество питания контролируются медработниками учебных заведений.

Источник:   ХГС
 Тэги:  питание, школа, харьков
 
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