Главная Новости Образование В школах Харькова восстановили очное обучение с соблюдением всех санитарных норм (ХГС)
17.11.2020  10:41   

В школах Харькова восстановили очное обучение с соблюдением всех санитарных норм (ХГС)

Харьковские школьники 5-11-х классов вернулись в учебные учреждения после дистанционного обучения.


// city.kharkov.ua

Учебный процесс проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил, утвержденных Кабинетом Министров Украины. В частности, в гимназии №47 Шевченковского района учатся 700 детей (24 класса), работают 55 педагогов. Каждому из них утром, при заходе в учебное учреждение, обязательно измеряют температуру бесконтакными термометрами. Учителя проводят уроки в защитных масках, детям во время учебного процесса разрешено их снимать, но только до перемены.

Как сообщила директор гимназии №47 Нина Клименко, если раньше работала кабинетная система, то сейчас за каждым классом закреплена собственная учебная аудитория.

«Весь учебный день они занимаются в одной аудитории. На перемене, как только заканчиваются занятия, выходят в коридор, и помещение проветривается. 15 минут длится перерыв, 15 минут проходит проветривание», - сообщила Нина Клименко.

После перерыва технический персонал учебного учреждения проводит тщательную санитарную обработку всех помещений дезинфицирующими средствами и протирает поверхности. В каждом классе есть санитайзеры и места для утилизации использованных защитных масок. Учителя следят за каждым ребенком в классе.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения «оранжевой зоны» по всей стране. Тем самым был восстановлен традиционный, очный образовательный процесс в 5-11-х классах всех школ.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, карантин, коронавирус, обучение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.11 Криминал и происшествия В школьном дымоходе нашли боевое отравляющее вещество (ГУНП) 13.11 Образование С понедельника в харьковских школах возобновляются обычные занятия (ХГС) 05.11 Образование На Салтовке прошла традиционная благотворительная акция - 2020 «Подари книгу школьной библиотеке» (УО Московского района ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 