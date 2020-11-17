17.11.2020 10:41

В школах Харькова восстановили очное обучение с соблюдением всех санитарных норм (ХГС)

Харьковские школьники 5-11-х классов вернулись в учебные учреждения после дистанционного обучения.



// city.kharkov.ua

Учебный процесс проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил, утвержденных Кабинетом Министров Украины. В частности, в гимназии №47 Шевченковского района учатся 700 детей (24 класса), работают 55 педагогов. Каждому из них утром, при заходе в учебное учреждение, обязательно измеряют температуру бесконтакными термометрами. Учителя проводят уроки в защитных масках, детям во время учебного процесса разрешено их снимать, но только до перемены.

Как сообщила директор гимназии №47 Нина Клименко, если раньше работала кабинетная система, то сейчас за каждым классом закреплена собственная учебная аудитория.



«Весь учебный день они занимаются в одной аудитории. На перемене, как только заканчиваются занятия, выходят в коридор, и помещение проветривается. 15 минут длится перерыв, 15 минут проходит проветривание», - сообщила Нина Клименко.



После перерыва технический персонал учебного учреждения проводит тщательную санитарную обработку всех помещений дезинфицирующими средствами и протирает поверхности. В каждом классе есть санитайзеры и места для утилизации использованных защитных масок. Учителя следят за каждым ребенком в классе.



Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения «оранжевой зоны» по всей стране. Тем самым был восстановлен традиционный, очный образовательный процесс в 5-11-х классах всех школ.