В школах Харькова восстановили очное обучение с соблюдением всех санитарных норм (ХГС)

Харьковские школьники 5-11-х классов вернулись в учебные учреждения после дистанционного обучения.
Учебный процесс проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил, утвержденных Кабинетом Министров Украины. В частности, в гимназии №47 Шевченковского района учатся 700 детей (24 класса), работают 55 педагогов. Каждому из них утром, при заходе в учебное учреждение, обязательно измеряют температуру бесконтакными термометрами. Учителя проводят уроки в защитных масках, детям во время учебного процесса разрешено их снимать, но только до перемены.
Как сообщила директор гимназии №47 Нина Клименко, если раньше работала кабинетная система, то сейчас за каждым классом закреплена собственная учебная аудитория.
«Весь учебный день они занимаются в одной аудитории. На перемене, как только заканчиваются занятия, выходят в коридор, и помещение проветривается. 15 минут длится перерыв, 15 минут проходит проветривание», - сообщила Нина Клименко.
После перерыва технический персонал учебного учреждения проводит тщательную санитарную обработку всех помещений дезинфицирующими средствами и протирает поверхности. В каждом классе есть санитайзеры и места для утилизации использованных защитных масок. Учителя следят за каждым ребенком в классе.
Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения «оранжевой зоны» по всей стране. Тем самым был восстановлен традиционный, очный образовательный процесс в 5-11-х классах всех школ.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
влажность:
давление:
ветер: