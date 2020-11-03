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03.11.2020  14:24   

Чиновники решили мониторить физ подготовку юных харьковчан (МОН Украины)

Министерство образования и науки намерено проводить оценивание физической подготовленности ученической и студенческой молодежи Харькова налетами мониторинговых групп инспекторов.


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С этой целью в ведомстве создана рабочая группа, цель которой - разработка соответствующих тестов и нормативов.

В ближайшее время разработанный проект тестов и нормативов будет вынесен на общественное обсуждение.

Планируется, что физическую подготовленность школьников и студентов будут оценивать ежегодно.

Источник:   Освита
 Тэги:  образование, харьков, стандарт, школа, проверки
 
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