Чиновники решили мониторить физ подготовку юных харьковчан (МОН Украины)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 3 ноября В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 ноября (РЕДПОСТ) Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.