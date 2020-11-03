Чиновники решили мониторить физ подготовку юных харьковчан (МОН Украины)

Министерство образования и науки намерено проводить оценивание физической подготовленности ученической и студенческой молодежи Харькова налетами мониторинговых групп инспекторов.
С этой целью в ведомстве создана рабочая группа, цель которой - разработка соответствующих тестов и нормативов.
В ближайшее время разработанный проект тестов и нормативов будет вынесен на общественное обсуждение.
Планируется, что физическую подготовленность школьников и студентов будут оценивать ежегодно.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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