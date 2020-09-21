21.09.2020 11:41

ВИДЕО: новые спортивные площадки открыли в спорткомплексе юридического университета (ХГС)

Две новые спортивные площадки для занятий пляжным волейболом и воркаутом открыли на базе спорткомплекса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

Площадки были построены при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. На них будут заниматься студенты университета и посетители спорткомплекса, сообщил директор спорткомплекса НЮУ имени Ярослава Мудрого Алексей Нестерович.

По его словам, только в общежитии проживает около 2,5 тыс. студентов, поэтому новые спортивные локации позволят тренироваться еще большему количеству молодых людей.

Первый проректор НЮУ им. Ярослава Мудрого Юрий Битяк отметил, что теперь спортивная инфраструктура университета насчитывает более 50 сооружений. Он напомнил, что студенты и команды юридического университета достойно защищают честь Харькова на спортивной арене и ежегодно завоевывают около 400 медалей на местном, всеукраинском и международном уровнях. Среди студентов есть и олимпийские чемпионы.



Начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Константин Курашов отметил, что в городе уже много лет работает стратегическая программа, которая дает конкретные результаты для развития спортивной отрасли.



«Спортивной инфраструктуре Харькова может позавидовать любой город Украины. Особенно по темпам и динамике развития. Шестой год в городе работает программа «Школьный стадион». Мы установили более 500 воркаут-площадок на внутридомовых территориях. В следующем году приступаем к реализации реконструкции спортзалов в школах. Поэтому на следующие пять лет планы очень большие», - подчеркнул Константин Курашов.