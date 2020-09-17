17.09.2020 08:28

Фото: О масштабных работах по ремонту школ и детсадов рассказали родителям с Алексеевки и Павлова Поля (Горсовет)

Встреча руководителей отрасли образования города Харькова с родителями воспитанников и учеников дошкольных и школьных учебных учреждений Шевченковского района прошла в Харьковской специализированной школе №132.



// city.kharkov.ua

Традиционные встречи с родительской общественностью проводятся в Харькове уже четвертый год. Именно на этих встречах родители могут обратиться с любой просьбой об улучшении материально-технического состояния учебного учреждения, ремонте и пр.

На встрече, которая прошла 16 сентября, представители родительских комитетов озвучили множество предложений, которые городская власть возьмет в работу на следующий год, хотя некоторые просьбы будут выполнены еще в этом году: например, в детсадах №30 и 290 вскоре появятся новые холодильные шкафы.



На следующий календарный год запланированы ремонты туалетов в школах №51, 147, 148, 150, 154, 159, в детсаде №450, спортзала - в УВК №106, павильонов - в детсаде №416, капремонт столовой - в школе №131. Будут заменены окна в детсадах №127, 411, 430 и др., а в УВК №45 «Академическая гимназия» хотят обновить оборудование в спортзале.

Также в следующем году планируется реконструировать стадион в школе №29, который из-за финансовых трудностей не успели отремонтировать в этом году.





На просьбы многих родителей обновить асфальтобетонное покрытие на территории или возле различных учебных учреждений председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский ответил, что работы в этом направлении запланированы на 2021 год. Также будут обновляться детские площадки.



«По поручению городского головы Геннадия Кернеса, при формировании плана работ на следующий год по всем дошкольным учреждениям мы будем предусматривать обновление детских площадок и замену асфальтобетонного покрытия. За прошедшие два года в Шевченковском районе мы открыли спортплощадки в детсадах №323 и 399. Они оправдали себя и пользуются большой популярностью. Другие родители просили, чтобы мы распространили этот опыт на все детские сады, и теперь мы будем этим заниматься», - отметил Владимир Котковский.





Директор Департамента образования Ольга Деменко подчеркнула, что подобные встречи с родителями уже доказали свою необходимость.



«Сегодня мы начали наши традиционные встречи с родителями в каждом районе городе. Несмотря на финансовые трудности, нам на 90% удалось выполнить поручения родителей в 2020 году. Но главное, что ремонты кровель и туалетов, замена окон - все выполнено. Сегодня мы уже получили новые задания, поэтому будем проводить обследования, планировать работу и бюджет на 2021 год», - отметила Ольга Деменко.