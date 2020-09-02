Главная Новости Образование В области подготовили первую группу образовательных экспертов - харьковских школьных «шерифов»
02.09.2020  10:49   

В области подготовили первую группу образовательных экспертов - харьковских школьных «шерифов»

В Харьковской области впервые подготовлено образовательных экспертов для проведения институциональных аудитов школ.


://facebook.com

Обучение, организованное управлением Государственной службы качества образования в Харьковской области совместно с коммунальным высшим учебным заведением «Харьковская академия непрерывного образования».

Подготовку прошли 35 педагогов области, которые примут участие в проведении институциональных аудитов заведений общего среднего образования в 2020 и 2021 годах.

Образовательные эксперты - опытные и инициативные педагоги, прошедшие сертификацию и / или имеют высшую квалификационную категорию, высшее педагогическое образование и / или профессиональную квалификацию педагога, практический опыт работы в учебном заведении не менее 5 лет.
 
31 августа 2020 первые образовательные эксперты получили свидетельства по программе повышения квалификации «Особенности институционального аудита в учреждениях общего среднего образования».
 
В течение 10 дней педагоги разработали требования и критерии оценки качества образовательных и управленческих процессов, педагогической деятельности и системы оценки соискателей образования, методику оценки внутренней системы обеспечения качества образования школы.
 
«Ключевая задача институционального аудита заведений общего среднего образования - предоставление школе и ее основателю обоснованных рекомендаций по повышению качества образовательных и управленческих процессов и функционирования внутренней системы обеспечения качества образования», - подчеркнула начальник управления Государственной службы качества образования в Харьковской области Светлана Вольянской.
Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  образование, харьков, шериф, экспеерт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Образование Три харьковских вуза стали лидерами по приему абитуриентов «на бюджет» 31.08 Образование Учебные заведения Харькова должны успеть заключать новые, образца 2020, типовые договора учащимися и студентами 19.08 Власть Місто виділило додаткові кошти на ремонт шкіл і доріг
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 