В области подготовили первую группу образовательных экспертов - харьковских школьных «шерифов»

В Харьковской области впервые подготовлено образовательных экспертов для проведения институциональных аудитов школ.
Обучение, организованное управлением Государственной службы качества образования в Харьковской области совместно с коммунальным высшим учебным заведением «Харьковская академия непрерывного образования».
Подготовку прошли 35 педагогов области, которые примут участие в проведении институциональных аудитов заведений общего среднего образования в 2020 и 2021 годах.
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