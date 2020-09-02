02.09.2020 10:49

В области подготовили первую группу образовательных экспертов - харьковских школьных «шерифов»

В Харьковской области впервые подготовлено образовательных экспертов для проведения институциональных аудитов школ.



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Обучение, организованное управлением Государственной службы качества образования в Харьковской области совместно с коммунальным высшим учебным заведением «Харьковская академия непрерывного образования».

Подготовку прошли 35 педагогов области, которые примут участие в проведении институциональных аудитов заведений общего среднего образования в 2020 и 2021 годах.

Образовательные эксперты - опытные и инициативные педагоги, прошедшие сертификацию и / или имеют высшую квалификационную категорию, высшее педагогическое образование и / или профессиональную квалификацию педагога, практический опыт работы в учебном заведении не менее 5 лет.

31 августа 2020 первые образовательные эксперты получили свидетельства по программе повышения квалификации «Особенности институционального аудита в учреждениях общего среднего образования».

В течение 10 дней педагоги разработали требования и критерии оценки качества образовательных и управленческих процессов, педагогической деятельности и системы оценки соискателей образования, методику оценки внутренней системы обеспечения качества образования школы.

«Ключевая задача институционального аудита заведений общего среднего образования - предоставление школе и ее основателю обоснованных рекомендаций по повышению качества образовательных и управленческих процессов и функционирования внутренней системы обеспечения качества образования», - подчеркнула начальник управления Государственной службы качества образования в Харьковской области Светлана Вольянской.